Закарпатські митники вилучили у молдованина 1250 пачок цигарок, які він віз у Францію Суспільство | 22-11-2019, 10:26 0 43

Сьогодні в зоні митного контролю митного посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС припинено незаконне вивезення з України тютюнових виробів. Цигарки вивозив громадянин Молдови на транспортному засобі «MAZDA PREMACY».

Проходив митний контроль громадянин по «зеленому коридору», прямував з України у Францію, у приватних справах. При усному опитуванні іноземець заперечив наявність у нього будь-яких товарів, в тому числі тих, що підлягають декларуванню, а також повідомив, що жодних прихованих від митного контролю товарів не переміщує.

На підставі наявності ознак облаштування транспортного засобу спеціально виготовленими сховищами або використання інших засобів чи способів, що утруднюють виявлення товарів працівники митниці прийняли рішення провести поглиблений митний огляд. Відтак у спеціально виготовлених тайниках у конструктивних особливостях під капотом автомобіля, у подвійному днищі салону транспортного засобу митники виявили 1250 пачок цигарок українського виробництва, з акцизними марками України. Вартість виявлених тютюнових виробів, згідно з маркуваннями на пачках, становить понад 63 тис. грн. Вартість транспортного засобу понад 40 тис. грн.

Таким чином, громадянин Молдови вчинив дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників), а саме пристосованих конструктивних ємностей, які попередньо піддавались розбиранню та демонтажу.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 483 Митного кодексу України. Наразі товари – безпосередні предмети порушення митних правил та транспортний засіб зі спеціально виготовленими сховищами вилучено до рішення суду. Варто зазначити, що санкція статті передбачає конфіскацію цигарок, транспортного засобу, а також штраф у розмірі 100% від вартості тютюнових виробів.

Закарпатська митниця ДФС