З початку листопада 2019 року ГУ ДПС у Львівській області виявлено 8 неоформлених найманих працівників Суспільство | 22-11-2019, 13:35 0 157





Головне управління ДПС у Львівській області нагадує та інформує, що на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 р. № 649- р ,,Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення” проводяться фактичні перевірки щодо виявлення неоформлених найманих працівників.



З початку листопада 2019 року працівниками управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДПС у Львівській області проведено ряд фактичних перевірок юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з питань дотримання вимог трудового законодавства щодо використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету. За результатами фактичних перевірок виявлено 8 громадян, які були допущені до робочих місць без попереднього оформлення трудових договорів.



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє про те, що контрольні заходи щодо дотримання трудового законодавства тривають, та звертається до найманих працівників, у яких відсутній трудовий договір з роботодавцем, на підприємстві не ведеться табель обліку робочого часу, заробітна плата виплачується без її документування та нарахування, виплати проводяться ,,у конвертах”, найманому працівнику відомо, що він працює ,,неофіційно” повідомляти про такі факти органи ДПС. Без офіційного працевлаштування втрачається страховий стаж, необхідний для виходу на заслужений відпочинок та гідний розмір пенсії в майбутньому. Внесок кожного громадянина у розвиток своєї країни – сплачені податки та збори.



Наймані працівники можуть повідомляти про факти порушень податкового законодавства з боку роботодавців на ,,гарячу лінію” ДПС за телефоном: 0-800-501-007.