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ПОРУШНИКА КОРДОНУ ДОПОМОГЛА ВИЯВИТИ ПРАЦІВНИЦЯ МАГАЗИНУ

Суспільство | 22-11-2019, 14:16Коментарів: 0 0 Переглядів: 100 100    


Прикордонники відділення «Белз» виявили та затримали неподалік державного кордону громадянина Литви, який мав намір незаконно потрапити в одну з країн ЄС. А про появу незнайомця, який розпитував у мешканців міста Белз як потрапити до кордону, військовослужбовцям Львівського загону повідомила працівниця місцевого магазину. Після бесіди прикордонникам стало відомо, що іноземець має при собі тільки ID-картку.Порушника доставлено до прикордонного підрозділу для з'ясування всіх обставин та прийняття правового рішення.Пресслужба Львівського прикордонного загону.

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