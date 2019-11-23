ПОРУШНИКА КОРДОНУ ДОПОМОГЛА ВИЯВИТИ ПРАЦІВНИЦЯ МАГАЗИНУ Суспільство | 22-11-2019, 14:17 0 135



Прикордонники відділення «Белз» виявили та затримали неподалік державного кордону громадянина Литви, який мав намір незаконно потрапити в одну з країн ЄС. А про появу незнайомця, який розпитував у мешканців міста Белз як потрапити до кордону, військовослужбовцям Львівського загону повідомила працівниця місцевого магазину. Після бесіди прикордонникам стало відомо, що іноземець має при собі тільки ID-картку.Порушника доставлено до прикордонного підрозділу для з'ясування всіх обставин та прийняття правового рішення.Пресслужба Львівського прикордонного загону.



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