Закарпатець «подарував» закарпатським митникам цукерки та дієтичні добавки Суспільство | 22-11-2019, 14:18 0 92

В зоні митного контролю митного посту «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС припинено незаконне ввезення на територію України цукерок та дієтичних добавок.

Встановлено, що напередодні, 21 листопада, на митний пост заїхав автомобілем «Mercedes Sprinter» громадянин України, заповнив митну декларацію і надав працівникам митниці необхідні документи для проходження кордону.

Відтак, врахувавши ризики й застосувавши підстави для митного контролю транспортного засобу та особистих речей громадянина, працівники митниці виявили не вказані у митній декларації, товаросупровідних документах та не заявлені при усному опитуванні 260 упаковок цукерок та дієтичних добавок, серед яких цукерки іноземного виробництва торгівельних марок: «Riniel», «St. Alpine», «Piasten», «Villosa», «Mivolis» та ін., а також дієтичні добавки іноземного виробництва торгівельних марок: «Taxofit», «Doppel Herz», «Omni Vit», «Zirkulin», «Mivolis» тощо.

Варто зазначити, що Громадяни можуть ввозити на митну територію України харчові продукти для власного споживання на загальну суму, яка не перевищує еквівалент 200 євро на одну особу, в таких обсягах:

- в упаковці виробника, призначені для роздрібної торгівлі, – у кількості не більше ніж одна упаковка або загальною масою, яка не перевищує 2 кілограмів, кожного найменування на одну особу;

- без упаковки – у кількості, що не перевищує 2 кілограмів кожного найменування на одну особу;

- без упаковки – неподільного продукту, готового до безпосереднього вживання, у кількості не більше ніж по одному найменуванню на одну особу;

Під час ввезення громадянами на митну територію України зазначених харчових продуктів здійснюється їх декларування (шляхом вчинення дій, усно або письмово за бажанням власника таких продуктів або на вимогу посадової особи митниці).

Збороняється ввезення на територію України громадянами України, іноземцями та особами без громадянства для власного споживання харчових продуктів тваринного походження без упаковки виробника (стаття 52 ЗУ № 771/97-ВР).

Таким чином громадянин України не заявив за встановленою формою точних відомостей про переміщувані ним через митний кордон України товари, які в кількості, яку він переміщував через митний кордон, підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених статтею 472 Митного кодексу України.

Складено протокол про порушення митних правил, товари, вартість яких встановлюється, вилучено.

Закарпатська митниця ДФС

