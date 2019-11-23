«Програма „Теплий дім“ дозволяє зекономити до 50% оплати за енергоносії», — Сергій Солтис Суспільство | 22-11-2019, 14:19 0 81 Програма Львівської міської ради «Теплий дім» (у 2015−2020 рр) полягає у відшкодуванні частини вартості кредитів (до 30% від максимального розміру основної суми кредиту, але не більше 400 тис. грн) для ОСББ та ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції й модернізації багатоквартирних будинків. Так, у 2019 році нею скористалось 66 ОСББ та ЖБК. Зокрема, нещодавно роботи із термомодернізації завершили в будинку на вул. Мазепи, 35.



«Цього року на термомодернізацію житлового фонду ОСББ за рахунок програми „Теплі“ кредити» було залучено 43 мільйони гривень кредитних коштів. Програма полягає в тому, що місто компенсує до 30% тіла кредиту, але не більш ніж 400 тис на один будинок.



Так, у будинку на вул. Мазепи, 35 ми погасили 400 тисяч гривень кредиту, ще 700 тисяч погасила держава. Ті мешканці, які мали таку можливість, вже оплатили кредит повністю. Інші можуть за рахунок своєї економії коштів за опалення оплачувати протягом десяти років. Загалом сума кредиту цього будинку становить понад 2 млн грн", — зазначив керівник відділу супроводу ОСББ Сергій Солтис.





Відомо, що в 2019 році ОСББ та ЖБК отримали 66 «теплих» кредитів на 38,8 млн грн. Із міського бюджету відшкодовано 9,2 млн грн. Ощадність після усіх заходів — до 50% оплати за енергоносії.



Наразі у Львові створено 1392 ОСББ, які охоплюють 1490 будинків. Так, з 2014 року кількість ОСББ зросла на 272%, порівняно з кількістю створених за попередні 19 років.



Так, цьогоріч у місті провели повну термомодернізацію 10 будинків.



Будинки, в яких проведено термомодернізацію у 2015−2017 рр (6 буд.):



вул. Кульпарківська, 158-Б, (ОСББ «Берегиня»);

вул. Стрийська, 91 (ОСББ «Стрийська, 91»);

вул. Стрийська, 93 (ОСББ «Cтрийська, 93»);

вул. Стрийська, 89 (ОСББ «Стрийська, 89»);

вул. Куликівська, 62 (ОСББ «Куликівське»);

вул. О. Кульчицької, 13 (ОСББ «Вишиванка»).



Будинки, в яких проведено термомодернізацію у 2018 році (6 буд.):



вул. Зелена, 109 (ОСББ «Зелена, 109»);

вул. К. Трильовського, 31 (ОСББ «Трильовського 31»);

вул. Г. Хоткевича, 30-а (ОСББ «Львівський дворик»);

вул. В. Вернадського, 4 (ОСББ «Вернадського 4»);

вул. І. Пулюя, 13 (ЖБК-106);

просп. Червоної Калини, 43 (ОСББ МЖК-1).

Будинки, які отримали «теплий кредит» на термомодернізацію у 2019 році (9 буд.):



вул. Володимира Великого 49, 49а (ЖБК-64) — роботи завершені;

вул. Мазепи, 35 (ОСББ «Мазепи 35») — роботи завершені;

вул. Трильовського, 27 (ОСББ «Трильовського 27») — роботи завершені;

вул. Караджича, 29-А (ОСББ «Караджича 29А»);

вул. Хоткевича, 64 (ОСББ «Хоткевича 64»);

вул. Золота 22А (ОСББ «Золоте джерело»);

вул. Патона, 27 (ОСББ «Світанок»);

вул. Червоної Калини, 98 (ОСББ «Червона Калина 98»);

вул. Лінкольна, будинок 21 (ОСББ «На Лінкольна»);

вул. Шевченка, 346 (ЖБК «Рясненський»).

«Програма „Теплий дім“ буде впроваджуватись і далі, але є нюанс: цього року запустився Фонд Енергоефективності. Ми подивимося, наскільки люди будуть готові працювати за цією програмою, і впродовж наступних 5 років будемо формувати програму конкретно під ті потреби, які будуть на той момент», — додав Сергій Солтис.



