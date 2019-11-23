Екіпаж «Делфі» евакуювали. Загроза екологічному лиху залишається Суспільство | 22-11-2019, 17:18 0 159 ВІДЕО:https://www.youtube.com/watch?v=ot5Nv-dTlI0&feature=youtu.be





Із судна «Делфі» евакуювали усіх трьох членів екіпажу – громадян України. Доставлені на сушу моряки не усі могли навіть стояти на ногах (попередньо – через перевтому та переохолодження). Останнім на сушу доставили капітана, його водолази дістали із напівзатопленого технічного приміщення танкера.



Для евакуації водолази створили між танкером та берегом комунікацію за типом канатної дороги. Осіб, яких рятували по-одному, одягали в рятувальні жилети. Пристебнутих карабінами до каната водолази несли їх на собі, а учасники рятувальної операції на суші тягли їх за допомогою троса. Замерзлим рятувальникам прикордонники допомогли зігрітися - напоїли гарячими напоями та надали теплі ковдри.



Екіпаж евакуйований, та ситуація із судном залишається актуальною, адже є загроза, що пошкодження його стихією спричинить екологічну катастрофу.







