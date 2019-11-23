Закарпатець у десятки разів перевищив норми ввезення продуктів харчування для особистих потреб Суспільство | 22-11-2019, 17:30 0 85

Напередодні, 21 листопада 2019 року, на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС припинено незаконне переміщення товарів, які відносяться до першої – двадцять четвертої групи УКТ ЗЕД. Згідно з частиною 1 статті 378 Митного кодексу України пропуск на митну територію України таких товарів в будь-яких обсягах не дозволяється.

Ввозив товари громадянин України автомобілем «VW PASSAT», який повертався з Угорщини додому, в одне із сіл Мукачівського району. Для проходження митного контролю українець обрав «зелений коридор».

На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, транспортний засіб працівники митниці вивели з загального потоку «зеленого коридору» для проведення повного митного огляду.

В ході митного контролю автомобіля та речей закарпатця митники виявили 1784 штуки та 150 упаковок загальною вагою понад 208 кг товарів іноземного виробництва. Серед виявленого: олія соняшникова, ковбаса варена, кетчуп, ванільний цукор, порошок для печива, сирок глазурований з наповнювачем та без наповнювача, сосиски варені, йогурт, вершки кулінарні, консервоване шматками м'ясо свинини.

Згідно з Постановою КМУ від 21 травня 2012 р. №434 громадяни можуть ввозити на митну територію України харчові продукти для власного споживання на загальну суму, яка не перевищує еквівалент 200 євро на одну особу, в таких обсягах: в упаковці виробника, призначені для роздрібної торгівлі, – у кількості не більше ніж одна упаковка або загальною масою, яка не перевищує 2 кілограмів, кожного найменування на одну особу. Водночас для застосування цієї норми громадяни повинні здійснити декларування продуктів харчування (шляхом вчинення дій, усно або письмово за бажанням власника таких продуктів або на вимогу посадової особи митниці).

Таким чином, громадянин переміщував через митний кордон, обравши формою проходження митного контролю «зелений коридор» товари, переміщення яких через митний кордон України обмежено законодавством.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, продукти харчування у обсягах, визначених постановою №434 пропущено громадянину України через митний кордон, інші продукти вилучено до рішення суду.

Закарпатська митниця ДФС