З початку роботи в ГУ ДПС у Львівській області надійшло 23 запити на отримання публічної інформації Суспільство | 22-11-2019, 17:31 0 101

З метою забезпечення прозорості та відкритості своєї діяльності, реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, надання інформації за запитами відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” (далі – Закон), Головним управлінням ДПС у Львівській області забезпечено розгляд запитів щодо надання публічної інформації відповідно до Закону, які надійшли поштою, електронною поштою, особисто від запитувачів.

У жовтні 2019 року до ГУ ДПС у Львівській області засобами поштового зв’язку, електронного поштового зв’язку, особисто від запитувачів надійшло 13 запитів на отримання публічної інформації, що на 20 запитів менше ніж за той самий період 2018 року (33 запити).

З початку роботи ГУ ДПС у Львівській області поштою, електронною поштою, факсом, телефоном отримано 23 запити, з них:

- запити на отримання публічної інформації – 21 (або 91 % від загальної кількості документів), за результатами розгляду яких надано відповіді електронною поштою або поштою відповідно до вимог чинного законодавства України;

- документи, які містять посилання на норми Закону, але за змістом є зверненнями щодо надання консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства та законодавства України з питань державної митної справи відповідно до Податкового кодексу України, Митного кодексу України або зверненнями громадян відповідно до Закону України „Про звернення громадян” – 2 (або 9 % від загальної кількості документів).

Відповідно до Закону станом на 01.11.2019 року розглянуто (тільки запити на публічну інформацію – 21 запит) від:

фізичних осіб – 14 (або 66 % від загальної кількості запитів, що надійшли);

юридичних осіб – 6 (або 29 % від загальної кількості запитів, що надійшли);

від об’єднань громадян без статусу юридичної особи – 1 (або 5% від загальної кількості запитів, що надійшли).

За результатами розгляду (тільки запити на публічну інформацію – 21) задоволено 14 запитів на інформацію (або 67 % від загальної кількості запитів), відповідно до статті 22 Закону відмовлено в задоволенні в 7 випадках (або 33 % від загальної кількості запитів).

Запитувачі, зокрема, зверталися з проханням надати інформацію щодо власної діяльності платників податків; щодо причин анулювання реєстрації платником ПДВ з наданням копій підтверджуючих документів; щодо інформації про підприємства, які є найбільшими боржниками зі сплати податків, розмір їхнього боргу та копії фінансової звітності таких підприємств; щодо надання ІПН; щодо інформації про організаційну структуру ГУ ДПС у Львівській області та кадрові призначення на керівні посади; щодо надання копій фінансової звітності підприємств; щодо фактів наявності або відсутності переплати зі сплати податків; щодо причин віднесення підприємства до ризикових; щодо кількості зареєстрованих СПД, тощо.

Найчастіше до Головного управління ДПС у Львівській області запитувачі зверталися, зокрема, з проханням надати інформацію та копії документів щодо:

організаційної структури ГУ ДПС у Львівській області та кадрові призначення на керівні посади;

реєстраційних даних платників податків та їх фінансової звітності; інформації про третіх осіб;

про наявність або відсутність заборгованості зі сплати податків;

податкових повідомлень рішень, та підтверджуючих документів їх надсилання платнику;

підтвердження реєстрації Червоноградського управління.

