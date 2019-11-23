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Розпочинаємо полювання на зайців

Суспільство | 22-11-2019, 17:31Коментарів: 0 0 Переглядів: 87 87    


Кожного року значна частина мисливців живе в очікуванні осені. У цю пору року розпочинається таке бажане полювання на зайців, лисицю руду та іншу хутрову звірину. Очікують сезону полювання не тільки мисливці а також їхні вірні чотириногі помічники - мисливські собаки, особливо гончаки.

Полювання на зайців захоплююче і цікаве. Кожний мисливець має змогу випробувати своє вміння вистежувати дичину за їхніми слідами, особливо на снігу, а ще краще на понові, на пороші-це коли на старий сніг випав свіжий сніг і накрив усі старі сліди звірів, а за новими слідами на свіжому снігу мисливці вистежують звірину, «читають сліди». Тут і свої навики показують собаки, які повинні правильно брати слід, іти не «в п’яту» цебто назад, а за ходом звіра і привести свого господаря до нього. Буває деколи собака, особливо молода, може засоромити свого опікуна і вихователя взявши неправильно слід. Ще цікавішими є випадки біля нори лисиці, коли норні собаки вперто не слухають своїх повелителів і не хочуть залазити в нору, щоб вигнати з неї хитрого лиса, як бувалі мисливці казали «красного» звіра і такого бажаного трофея для кожного мисливця. На Львівщині є понад півтори тисячі мисливців, які утримують собак мисливських порід.
У недалекому минулому мисливці на зайців полювали групою, не більше п’яти чоловік, і обов’язково з собакою або декількома собаками. Це давало змогу нормально полювати, не пустити підранка і одночасно звірі мали шанси втекти від такого малого колективу, про що не можу сказати схвально за сьогодення. Одразу прошу, пробачення у мисливців, які і досі дотримуються таких методів полювання. Не раз приходилося спостерігати коли велика група мисливців, понад десяток чоловік, без жодної собаки полюють на мисливських обширах. Переконаний, що це не правильно, і раджу таким групам мисливців змінити тактику і застосовувати інші методи полювання. Також такі докори, у першу чергу, потрібно висловлювати керівникам таких господарств, що дозволяють у своїх мисливських угіддях такі способи полювання. Мисливцям потрібно і самим додержуватись елементарних норм мисливського етикету, і в цьому випадку дуже результативним є передача досвіду, коли бувалі мисливці діляться своїм досвідом з молодими мисливцями, прививають їм любов і бережливе ставлення до природи рідного краю. Коли на привалі біля невеличкого вогню, який зігріває більше душу аніж тіло, молоді мисливці з захопленням слухають, старших мисливців та їхню бувальщину.
У Львівській області полювання на зайців, майже усі користувачі, розпочнуть з 24 листопада. На сезон полювання, згідно чинного законодавства, встановлена норма та сезонний обсяг добування зайців. За день полювання дозволяється одному мисливцеві вполювати одного зайця. У залежності від чисельності зайців у господарстві, проведених розрахунків сезонного обсягу та денної пропускної спроможності мисливських угідь, у кожного господарства встановлена відповідна кількість виходів на полювання протягом сезону. У кого більше зайців, відповідно мисливці цього господарства і мають більше днів полювання. Переважна більшість господарств полюють на зайців до першої неділі січня. Дальше до першого березня полювати дозволяється на лисицю, вовка та єнотоподібну собаку а також на інші дозволені види мисливських звірів. На лисицю руду, вовка та єнотоподібну собаку ані денні норми, ані сезонні обсяги не встановлюються.

Звертаючись до мисливців ще раз хочеться застерегти, щоби ретельно дотримувалися правил поводження з зброєю на полюванні, перед полюванням не вживали спиртних напоїв і поважали один одного.
Також потрібно нагадати мисливцям, які документи дають право на полювання:
- державне посвідчення мисливця;
- щорічна контрольна картка обліку добутої дичини та порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита;
- дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка, дозвіл на діагностичний та селекційний відстріл тощо);
- чинний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю у разі її використання під час полювання;
- паспорт на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів у разі їх використання на полюванні.
Якщо мисливець уполював зайця, чи іншого дозволеного звіра, щоб не порушувати закону, він зобов’язаний тут же зробити відповідний запис у контрольній картці обліку добутої дичини та порушень правил полювання.
Зазначені документи мисливець повинен мати під час полювання, транспортування або перенесення продукції полювання і пред’являти їх на вимогу осіб, уповноважених здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання.
Пам’ятайте… Правильно проведений день на полюванні, - це активний відпочинок, який дає людині наснагу, дисциплінує і збагачує її духовно, зміцнює тіло і силу волі.
З полем Вас справжні мисливці. Шана полюванню! Шана мисливцям …!

Головний мисливствознавець В.Бурмас
Львівського ОУЛМГ
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