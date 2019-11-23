У Самборі військовим інженерам подарували тепло сердець. Суспільство | 22-11-2019, 17:34 0 99



Сьогодні, 22 листопада, на центральні площі міста Самбір, що на Львівщині відбулося вшанування військових інженерів, які повернулися до дому після виконання завдань за призначенням в районі проведення операції Об’єднаних сил.





З теплими словами до них звернулися представники органів державної влади та місцевого самоврядування, громадських організацій та учнівська молодь.

В межах заходу звитягу військовослужбовців було відзначено відомчими нагородами, Почесними грамотами, Подяками та цінними подарунками.

Перебуваючи на Сході країни особовий склад виконав увесь комплекс інженерного забезпечення військ та сил ООС. Зокрема саперними групами було знешкоджені понад 10 тисяч мін та вибухонебезпечних предметів в межах першої лінії оборони та в тилу підрозділів.

Також військовослужбовці займалися обладнанням та облаштуванням фортифікаційних споруд першої лінії оборони, опорних пунктів, утриманням понтонних мостів та поромних переправ через водні артерії. Крім того постійно вдосконалювали майстерність під час різноманітних тренувань та навчань, а також змагань на першість підрозділів.

Військові інженери з Самбора виконували завдання і під час підготовки та розведення військ в Станиці Луганській та в Золотому, що на Луганщині.

На знак подяки самбірчани подарували військовим не лише строкаті кульки та листівки зі щирими словами, а й тепло своїх сердець.



Віталій Іванов, «АрміяInform».



