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Зросла кількість жертв внаслідок падіння літака у Конго
|Суспільство | 25-11-2019, 01:08
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|Щонайменше 27 осіб загинуло внаслідок падіння пасажирського літака компанії Busy Bee на житлові будинки у Конго.
Джерело: BBC
Деталі: Причина краху літака у місті Гома на сході країни досі не з’ясована.
До числа жертв входять 9 людей з однієї родини, що проживали в одному з будинків, у які врізалось повітряне судно.
За словами чиновників, на борту перебувало 17 пасажирів та двоє членів екіпажу.
Що було раніше: Повідомлялось про щонайменше 24 людини загинули у результаті падіння невеликого пасажирського літака на житлові будинки в місті Гома на сході Демократичної Республіки Конго.
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