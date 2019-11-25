Зросла кількість жертв внаслідок падіння літака у Конго Суспільство | 25-11-2019, 01:08 0 136 Щонайменше 27 осіб загинуло внаслідок падіння пасажирського літака компанії Busy Bee на житлові будинки у Конго.



Джерело: BBC



Деталі: Причина краху літака у місті Гома на сході країни досі не з’ясована.



До числа жертв входять 9 людей з однієї родини, що проживали в одному з будинків, у які врізалось повітряне судно.



За словами чиновників, на борту перебувало 17 пасажирів та двоє членів екіпажу.



Що було раніше: Повідомлялось про щонайменше 24 людини загинули у результаті падіння невеликого пасажирського літака на житлові будинки в місті Гома на сході Демократичної Республіки Конго.