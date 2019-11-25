Вибух в Афганістані: загинув співробітник ООН Суспільство | 25-11-2019, 02:36 0 160 Внаслідок нападу талібів на автомобіль Місії ООН в столиці Афганістану Кабулі одна людина загинула ще та п’ятеро отримали поранення.



Джерело: "Голос Америки", сайт Місії ООН в Афганістані



Деталі: За словами представника МВС Афганістану Назрата Рахімі вибух стався через ручну гранату, яку кинули в американський автомобіль.



За повідомленням місцевих ЗМІ, кількість загиблих може зрости.



У ООН підтвердили загибель свого співробітника та заявили про поранення двох представників Місії. Також зауважили, що не будуть розголошувати особисті дані вбитого.



Міжнародна організація вимагає негайного розслідування нападу.



Нагадаємо:



На початку листопада у результаті вибуху бомби у провінції Тахар в Афганістані загинуло 8 школярів.

У жовтні унаслідок вибухів в одній із мечетей на сході Афганістану загинули щонайменше 62 людини, ще понад 30 отримали поранення.