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Вибух в Афганістані: загинув співробітник ООН
|Суспільство | 25-11-2019, 02:36
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|Внаслідок нападу талібів на автомобіль Місії ООН в столиці Афганістану Кабулі одна людина загинула ще та п’ятеро отримали поранення.
Джерело: "Голос Америки", сайт Місії ООН в Афганістані
Деталі: За словами представника МВС Афганістану Назрата Рахімі вибух стався через ручну гранату, яку кинули в американський автомобіль.
За повідомленням місцевих ЗМІ, кількість загиблих може зрости.
У ООН підтвердили загибель свого співробітника та заявили про поранення двох представників Місії. Також зауважили, що не будуть розголошувати особисті дані вбитого.
Міжнародна організація вимагає негайного розслідування нападу.
Нагадаємо:
На початку листопада у результаті вибуху бомби у провінції Тахар в Афганістані загинуло 8 школярів.
У жовтні унаслідок вибухів в одній із мечетей на сході Афганістану загинули щонайменше 62 людини, ще понад 30 отримали поранення.
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