У Брюсселі пройшла багатотисячна акція проти насилля над жінками Суспільство | 25-11-2019, 08:41 0 79 Близько 10 тисяч людей взяло участь у марті проти насилля над жінками, приуроченого до Міжнародного дня усунення насилля проти жінок, який проходить 25 листопада.



Джерело: DW



Деталі: Учасники демонстрації виставили жіноче взуття, пофарбоване в червоний колір. Це символізувало жінок, які стали жертвами домашнього насилля.



За даними організаторів акції, з 2017 року у Бельгії 98 жінок були вбиті своїми чоловіками або партнерами.



Раніше такі ж демонстрації відбулись у Франції та Італії. Загалом у них взяло участь десятки тисяч осіб.



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