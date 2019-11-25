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У Брюсселі пройшла багатотисячна акція проти насилля над жінками

Суспільство | 25-11-2019, 08:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 79 79    
Близько 10 тисяч людей взяло участь у марті проти насилля над жінками, приуроченого до Міжнародного дня усунення насилля проти жінок, який проходить 25 листопада.

Джерело: DW

Деталі: Учасники демонстрації виставили жіноче взуття, пофарбоване в червоний колір. Це символізувало жінок, які стали жертвами домашнього насилля.

За даними організаторів акції, з 2017 року у Бельгії 98 жінок були вбиті своїми чоловіками або партнерами.

Раніше такі ж демонстрації відбулись у Франції та Італії. Загалом у них взяло участь десятки тисяч осіб.

Знати більше: Як мають говорити з дітьми представники органів правопорядку у випадку домашнього насилля

Нагадаємо:

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