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Зросло число жертв повеней у Франції
|Суспільство | 25-11-2019, 08:42
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|Рятувальники повідомили, що знайшли тіла чотирьох загиблих через повені у департаменті Вар на півдні Франції.
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на BFMTV
Дослівно: "У зв'язку з повенями рятувальні служби виявили в Таннероні тіла двох літніх людей з Грасу, які вважалися зниклими безвісти. Вони перебували у своїй машині. Таким чином, кількість загиблих від повеней у департаменті Вар сягнула чотирьох осіб"
Деталі: Через негоду влада евакуювала 1700 осіб та відправила їх в центри розміщення.
За останні дві доби на окремі райони департаментів Вар і Приморські Альпи випала дво-, а то і тримісячна норма опадів. Це стало причиною виходу річок з берегів та затоплень.
Нагадаємо:
Напередодні у французькому департаменті Вар, в районах, постраждалих від негоди, рятувальники виявили два людських тіла.
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