Зросло число жертв повеней у Франції Суспільство | 25-11-2019, 08:42 0 84 Рятувальники повідомили, що знайшли тіла чотирьох загиблих через повені у департаменті Вар на півдні Франції.



Джерело: "Укрінформ" з посиланням на BFMTV



Дослівно: "У зв'язку з повенями рятувальні служби виявили в Таннероні тіла двох літніх людей з Грасу, які вважалися зниклими безвісти. Вони перебували у своїй машині. Таким чином, кількість загиблих від повеней у департаменті Вар сягнула чотирьох осіб"



Деталі: Через негоду влада евакуювала 1700 осіб та відправила їх в центри розміщення.



За останні дві доби на окремі райони департаментів Вар і Приморські Альпи випала дво-, а то і тримісячна норма опадів. Це стало причиною виходу річок з берегів та затоплень.



Нагадаємо:



Напередодні у французькому департаменті Вар, в районах, постраждалих від негоди, рятувальники виявили два людських тіла.