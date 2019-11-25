У Франції в результаті повеней загинули чотири людини Суспільство | 25-11-2019, 09:03 0 71 У Франції в результаті повені на південному сході країни протягом вихідних загинули чотири людини.



Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BFM TV.



Двоє загиблих були знайдені у муніципалітеті Таннерон у суботу, а в неділю рятувальники знайшли автомобіль, який накрило зсувом, в ньому виявили тіла двох літніх людей з міста Грасс.



Автомобіль знесло з дороги і він лежить на глибині 800 метрів у яру. Через складні погодні умови рятувальники будуть діставати його тільки у понеділок.



Двоє людей також вважаються зниклими безвісти. В різних центрах розміщення, відкритих комунами, знайшли прихисток 1700 людей.



За останні дві доби в окремих районах департаментів Вар і Приморські Альпи випала двомісячна норма опадів. Це стало причиною виходу річок з берегів та затоплень.