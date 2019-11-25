Ожеледь і туман – синоптики застерегли на понеділок Суспільство | 25-11-2019, 09:04 0 88 25 листопада вранці в більшості західних областей України – ожеледь; туман, видимість 200-500 м.



Джерело: Український гідрометцентр



Деталі: Синоптики попереджають про I рівень небезпечності, "жовтий".





Раніше синоптик Наталя Діденко повідомляла, що потепління та опади почнуться з 28 листопада.