Закарпатська митниця: 90 літрів пива вилучено через порушення митного законодавства Суспільство | 25-11-2019, 09:49 0 81

Напередодні на митний пост «Вилок» Закарпатської митниці ДФС заїхав мікроавтобус «Mercedes Sprinter» з українською реєстрацією. Керував транспортним засобом громадянин України, який слідував у приватних справах з Чехії в Україну.

Для проходження митного контролю українець обрав «зелений коридор». Своїми діями громадянин заявив, що переміщувані ним товари не підлягають письмовому декларуванню та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України.

В ході митного контролю транспортного засобу та особистих речей громадянина працівники митниці виявили 95 літрів пива, яке знаходилось в багажному відсіку автомобіля.

Наразі складено протокол про порушення митних правил передбачене статтею 471 Митного кодексу України та до рішення суду вилучено 90 літрів пива.

Нагадуємо, що громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть ввозити на митну територію України в ручній поклажі або супроводжуваному багажі без сплати митних платежів та без письмового декларування на одну особу 5 літрів пива.

Закарпатська митниця ДФС

