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Партію сигарет без акцизу прикордонники виявили в КПВВ «Новотроїцьке»
|Суспільство | 25-11-2019, 10:37
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Із окупованої території тютюнові вироби намагався перемістити 19-річний українець. Молодик прямував за маршрутом «Оленівка-Волноваха» автомобілем марки «MERCEDES».
Під час заходів перевірки прикордонники зі складу Об'єднаних сил разом представниками ДФС виявили в спеціально обладнаному тайнику автомобіля, а саме - в подвійній ніші стінки - приховані сигарети.
Всього зі сховку дістали 9 500 пачок сигарет. Куриво без акцизу було запаковане під торговою маркою «Marlboro». Попередня сума оцінки 19 ящиків сигарет склала понад 475 тисяч гривень.
Коментувати власні дії чоловік відмовився, однак і без пояснень зрозуміло, що перевозив він сигарети в такій кількості, очевидно, не для особистого користування. Тож пояснювати свої дії компетентним органам йому все ж доведеться.
Представниками ДФС підготовлено повідомлення щодо кримінального правопорушення за ст.204 ККУ (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).
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