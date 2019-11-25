Головне управління ДПС у Львівській області інформує фізичних осіб-підприємців щодо додаткових обмежень на право застосування спрощеної системи оподаткування з 20 жовтня 2019 року Суспільство | 25-11-2019, 10:38 0 74





Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що 20 жовтня 2019 року набрали чинності окремі норми Закону України від 20 вересня 2019 року № 129-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» (далі − Закон № 129-IX).



Так абзацами третім та четвертим пункту 15 Закону № 129-IX внесені зміни до пп. 8 пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу України (далі − ПКУ), відповідно до яких не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку, діяльність з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.