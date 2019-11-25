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4 моряків із судна, затонулого біля Мавританії, повернулися до України
|Суспільство | 25-11-2019, 10:41
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|Четверо українських моряків із судна "Іван Голубець", затонулого влітку біля берегів Мавританії, повернулися додому.
Джерело: Twitter державного секретаря МЗС України Андрія Заяця
Пряма мова: "Добра ранкова новина: цієї ночі з Мавританії повернулися додому чотири українські моряки судна "Іван Голубець", до яких там було застосовано обмежувальні заходи".
Деталі: Заяць подякував міністру закордонних справ Мавританії Ісмаїлу ульд Шейх-Ахмеду.
Передісторія:
У ніч на 22 липня біля берегів Мавританії горів український океанський траулер "Іван Голубець" (зафрахтований латвійським бізнесменом українського походження, ходить під прапором Грузії). За даними ЗМІ, на борту в момент загоряння перебувало 90 осіб - громадяни України і Росії.
Повідомлялося, що на судні перебувало 29 громадян України – і один зник безвісти.
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