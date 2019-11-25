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Перші жертви «чорної п’ятниці»? Міланські закупки на 1,5 млн грн мандрівниця видавала за особисті речі

Суспільство | 25-11-2019, 10:44Коментарів: 0 0 Переглядів: 79 79    


Брендовий одяг - джинси, взуття, кофти, під виглядом особистих речей везла наша співвітчизниця.

Українка 1992 року народження прибула рейсом з Мілана та обрала для себе смугу «зелений коридор», тим самим підтверджуючи відсутність предметів та речей, що підлягають декларуванню.

Однак прикордонники спільно з працівниками фіскальної служби, за попередньою інформацією, що надійшла від оперативно-розшукових підрозділів Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ», зупинили жінку для перевірки її багажу.

З’ясувалося, що з порушенням митних правил через державний кордон вона перевозить більше 50 одиниць брендового одягу, загальна сума оцінки якого склала понад 1,5 мільйона гривень.

Товар вилучено. За порушення митних правил на громадянку України складено протокол за ст. 471 Митного кодексу України «Порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю».
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