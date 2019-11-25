Як українка росіянина-нареченого у прикордонників викуповувала Суспільство | 25-11-2019, 12:14 0 66



Невдало закінчилася учора ввечері для громадянки України спроба підкупу співробітників Держприкордонслужби на залізничному вокзалі у Києві.



Підкупити офіцера Держприкордонслужби 200 доларами США у пункті контролю «Київ-пасажирський» уродженка Донецької області 1975 року намагалася, аби «викупити» свого нареченого, громадянина РФ.



Росіянина напередодні було не пропущено в Україну, так як він, як стало відомо під час заходів прикордонного контролю, без отримання відповідного дозволу перетинав кордон на ТОТУ АРК .



Прикордонники на неправомірну пропозицію відповіли категоричною відмовою, а про факт дачі хабара направили повідомлення до Національної поліції України.



Тож українці-нареченій доведеться почекати ще 3 роки, адже за рішенням начальника ОКПП громадянину Росії саме на такий термін заборонено в’їзд в Україну. Наразі громадянин Росії повернуто зворотним потягом.





