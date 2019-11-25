За результатами позовної роботи юристів Головного управління ДПС у Львівській області до бюджету надійшло 36,4 мільйона гривень Суспільство | 25-11-2019, 12:15 0 69





Як повідомили в управлінні правового забезпечення Головного управління ДПС у Львівській області cтаном на 01.11.2019 на розгляді у судах різних інстанцій з урахуванням справ, що перейшли з попередніх років, знаходилось 2712 справ на суму 6 313,87 млн.грн., з них:



- 2140 перехідних справ (справ минулих років) на 4 629,4 млн. грн.;



- 572 справи на 1 684,46 млн.грн. порушено у 2019 році.



У цілому, з усіх категорій справ, розглянутих у 2019 році станом на 01.11.2019, на користь територіальних органів ДПС у Львівській області вирішено 461 справу на суму 691,3 млн. грн. (що складає 63,3% від кількості та 70,7% розглянутих справ), з них по 174 справах на суму 423,12 млн.грн. провадження закінчено На користь платників податків станом на звітну дату вирішено 267 справ на суму 286,93 млн.грн., з них по 84 справах на суму 27,5 млн.грн. провадження закінчено.



Впродовж січня-жовтня 2019 року у справах, стороною в яких виступали податкові органи Львівської області, надійшло – 36,4 млн.гривень.



Протягом січня-жовтня 2019 pоку надійшло від платників податків 16 скарг (заяв, листів про надання відповіді) на 2 податкових повідомлення - рішення та на 14 вимог про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.



За десять місяців надійшло 296 рішень про продовження строку розгляду скарг, якими зобов’язано надати обґрунтовані висновки по суті порушених у скаргах питань та документи, необхідні для розгляду скарг.



Протягом січня-жовтня 2019 року підготовлено документи та скеровано 293 висновки щодо розгляду скарг платників до контролюючого органу вищого рівня.