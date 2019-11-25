Реконструкція пунктів пропуску «Кучурган – Первомайськ» та «Рені – Джурджулешти» завершується Суспільство | 25-11-2019, 12:17 0 171 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=llNH91de2F8&feature=youtu.be









За фінансування ЄС прикордонні та митні відомства України та Республіки Молдова працюють над тим, щоб зробити рух людей і товарів через спільний кордон швидшим і безпечнішим. Допомагає їм у цьому Міжнародна організація з міграції. Наразі триває ремонт пунктів пропуску «Кучурган» та «Рені», який зробить їх сучаснішими та комфортнішими. ЄС також профінансував обладнання для автоматизованого обміну інформацією, завдяки якому час оформлення автомобілів та подорожуючих на кордоні має значно скоротитися. Зміни відчують близько трьох мільйонів людей, які щороку перетинають спільний кордон України та Молдови.



Днями представники МОМ та EUBAM перевірили готовність інфраструктури пунктів пропуску до проведення спільного контролю. Зазначимо, що роботи з модернізації пункту пропуску «Кучурган» майже повністю завершено. В пункті пропуску «Рені» теж будівельні роботи тривають в цілому відповідно до графіку. В зазначених пунктах пропуску також будуть функціонувати сучасні вагові комплекси та інструменти для проведення прикордонного і митного контролю, рекунструйовано та облаштовано адміністративні будівлі для представників контрольних служб України і Молдови тощо. Окрім цього, проєкт допоможе Україні та Молдові запровадити автоматизовану систему обміну інформацією про транспортні засоби та подорожуючих. На реконструкцію пункту пропуску «Кучурган» усього передбачено понад 36 мільйонів гривень, а пункту пропуску «Рені» - понад 17 мільйонів гривень.



У результаті виконання проєкту очікується підвищення ефективності прикордонного і митного контролів та якості надання послуг на кордоні, зменшення черг в результаті скорочення часу очікування для мандрівників та підприємців, які перетинають кордон та переміщують товари.



Правовою основою такої діяльності є Угода між Урядами України та Республіки Молдова про спільний прикордонно-митний контроль, яка ратифікована ВР України 1 березня 2018 року.



Нагадаємо, що в пункті пропуску «Кучурган» старт спільного українсько-молдовського прикордонно-митного контролю відбувся в 2017 році. На сьогоднішній день прикордонники Молдови на території України в пункті пропуску «Кучурган» здійснюють оформлення лише тих подорожуючих, які при перетинанні українсько-молдовського кордону самі виявляють бажання та звертаються до них.





