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НА ЗАКАРПАТТІ ПОБЛИЗУ ПРИКОРДОННОЇ ТИСИ ЗАТРИМАЛИ ДВОХ КОНТРАБАНДИСТІВ

Суспільство | 25-11-2019, 14:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 67 67    
Триває протидія контрабандній діяльності на державному кордоні.
НА ЗАКАРПАТТІ ПОБЛИЗУ ПРИКОРДОННОЇ ТИСИ ЗАТРИМАЛИ ДВОХ КОНТРАБАНДИСТІВ Для цього задіяні додаткові сили та резерви Держприкордонслужби, за допомогою яких вдалося ущільнити охорону державного кордону та ще ефективніше протидіяти ділкам.
Результативними стали заходи, що проводились неподалік від населеного пункту Ділове, що на Закарпатті. Так, за оперативною інформацією група реагування у складі військовослужбовців відділення інспекторів прикордонної служби «Ділове» та військовослужбовців прикордонної комендатури швидкого реагування, які прибули для посилення українсько-румунської ділянки кордону, за 50 метрів від кордону затримала чоловіка у мокрому гідрокостюмі.
Під час подальших пошуків, на тому ж напрямку правоохоронці виявили ще одного чоловіка. Він мав при собі сумку зі змінним одягом, скоріш за все, для свого поплічника. Затриманими виявились 17 та 21-річний громадяни України. Для з'ясування всіх обставин правопорушення та складання адміністративно-процесуальних документів обох їх доставили до прикордонного підрозділу.
Крім того, спільний прикордонний наряд у складі українських та румунських прикордонників під час моніторингу прилеглої до кордону ділянки на цьому ж напрямку виявив чотири ящики, у яких знаходилось 1500 пачок сигарет.
Затриманому 21-річному громадянину Рахівський районний суд призначив адміністративне стягнення у вигляді семи діб арешту. У неповнолітнього «водолаза» вилучено гідрокостюм.
Зазначимо, що протягом цього року прикордонники Мукачівського загону неодноразово затримували таких ділків-водолазів, в результаті чого у них вилучено 30 гідрокостюмів.
Лише за останній місяць прикордонниками Мукачівського загону припинено 121 правопорушення у результаті чого, накладено штрафів на суму майже 183 тисячі гривень.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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