У прикордонників в районі проведення ООС побував бренд-амбасадор України Артемій Сурін...

ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=6rPGn-1kfeg













Днями в гості до прикордонників на Донеччину прибув Артемій Сурін. Саме тут він вирішив завершити перший етап проєкту «Welcome to Ukraine!», який здійснюється за сприяння Голови Державної прикордонної служби України Сергія Дейнека.



Артемій Сурін - відомий мандрівник, який встановив чотири національних та два світових рекорди. Він першим з українців здійснив навколосвітню мандрівку за всіма канонами Лондонського Королівського географічного товариства. За формування позитивного іміджу нашої країни у минулому місяці він став одним з чотирьох українців, яких «Книга рекордів України» визнала бренд-амбасадорами України.



Серед роботи з формування позитивного іміджу України важливим елементом є воркшопи, які Артемій Сурін провів для українських прикордонників в Одесі, Львові, Харкові. Він навчав охоронців рубежу комунікаційним особливостям при спілкуванні з іноземцями та відмітив чималий прогрес від цих івентів та позитивні зміни у ставленні співробітників Держприкордонслужби, які першими зустрічають гостей України, до іноземців з негативно-підозрілих слів/облич/дій - на доброзичливість, відкритість, ПРОФЕСІЙНІСТЬ, та щирі слова "Welcome to Ukraine".



Під час візиту в зону проведення ООС, серед холодних степових вітрів Артемій Сурін ознайомився з тутешніми особливостями служби прикордонників. На противагу холодній погоді спілкування з прикордонниками на КПВВ «Новотроїцьке» та в оперативно-бойовій прикордонній комендатурі «Волноваха» було напрочуд теплим. Тут мандрівник розповів охоронцям кордону про свою місію – відкривати Україну для світу. «Прикордонники безпосередньо впливають на економіку, розвиток туризму і імідж України» - наголосив під час бесіди бренд-амбасадор України. Він подякував усім, хто боронить нашу державу та виконує завдання в зоні ООС. «Тут об'єктивно складніші умови, адже ви проходите службу поруч з ворожим сусідом. Ви маєте знати наскільки ваша служба важлива для всієї країни», - наголосив Артемій Сурін. У своєму дописі в фейсбуку, він зауважив, що не випадково перший етап проєкту «Welcome to Ukraine!» вирішив закінчити на лінії розмежування, де ситуація найскладніша і суть комунікацій інша, ніж у попередніх регіонах.



Під час зустрічей з охоронцями рубежу Артемій Сурін зауважував усі проблемні питання, у тому числі збирав анонімні пропозиції від військовослужбовців прикордонної служби. Аналітику та пропозиції щодо необхідних реформ бренд-амбасадор України планує найближчим часом особисто передати Голові Держприкордонслужби Сергію Дейнеку .



«Далі почнеться другий етап програми - це розробка та впровадження "Дорожньої карти України», яка пілотним проектом - буде видаватися кожному іноземцю. Є ціль - встигнути реалізувати це до Нового року”, - зазначив Артемій Сурін на своїй сторінці у фейсбуку.