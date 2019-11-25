Дві тонни продуктів за вихідні: що вивозять українці з Польщі Суспільство | 25-11-2019, 15:28 0 73



Упродовж минулих вихідних працівники Львівської митниці ДФС, завдяки професійним діям та оперативному реагуванню, не допустили переміщення через кордон майже двох тонн продуктів харчування. Пріоритетом для порушників митного законодавства були сир, олія, томати, оливки, шоколад, кава, м'ясо.



Особливо порушники «відзначились» на автомобільному пункті пропуску «Шегині – Медика». В одному з рейсових автобусів водій та пасажирка намагались перевезти майже тонну харчів: cир, олію, оливки, тощо. Частина товару містилась в конструктивних порожнинах автобуса, інші продукти, які задекларувати, в своїх обсягах перевищували неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України.



А от в пункті пропуску «Краківець - Корчова» двоє громадян України пробували транспортувати через кордон 285 і 276 літрів молока відповідно. В обох випадках спрацювала система управління ризиками, оскільки чоловіки двічі перетинали кордон протягом 72 годин. Тож товар, який вони перевозили, підлягав оподаткуванню податком на додану вартість.



Цікаво, що всі порушники користувалися смугою руху «зелений коридор». В усіх випадках складено протоколи про порушення митних правил, а товари вилучено.