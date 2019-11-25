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З 1 грудня усі КПВВ в районі операції Об’єднаних сил переходять на зимовий графік роботи
|Суспільство | 25-11-2019, 15:29
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Відповідно до наказу Командувача Об’єднаних сил, з 1 грудня 2019 року усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі операції Об’єднаних сил переходять на зимовий графік роботи.
Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 08.00 до 17.00.
Державна прикордонна служба України звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.
За осінній період роботи у контрольних пунктів в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнуло близько 3,2 мільйонів осіб та 389 тисяч транспортних засобів.
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