З 1 грудня усі КПВВ в районі операції Об’єднаних сил переходять на зимовий графік роботи Суспільство | 25-11-2019, 15:29 0 74

Відповідно до наказу Командувача Об’єднаних сил, з 1 грудня 2019 року усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі операції Об’єднаних сил переходять на зимовий графік роботи.



Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 08.00 до 17.00.



Державна прикордонна служба України звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок.



За осінній період роботи у контрольних пунктів в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнуло близько 3,2 мільйонів осіб та 389 тисяч транспортних засобів.









