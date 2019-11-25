Підстава для сплати транспортного податку не зникає після передачі авто в оренду Суспільство | 25-11-2019, 17:19 0 59

У Головному управління ДПС у Закарпатській області інформують, що у разі передачі легкового автомобіля в оренду платником транспортного податку транспортних засобів, зареєстрованих в Україні згідно з чинним законодавством, платником цього податку виступає орендодавець юридична чи фізична особа – власник транспортного засобу.

Нагадаємо, що відповідно до діючого законодавства об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Наразі платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні, згідно з чинним законодавством, власні легкові автомобілі, що відповідно до пп. 267.2.1 Податкового кодексу України є об’єктами оподаткування.

Відповідно до пп. «б» пп. 14.1.97 Податкового кодексу України фінансовий лізинг (оренда) є господарською операцією, що здійснюється фізичною або юридичною особою і передбачає передачу орендарю майна, яке є основним засобом згідно з Податковим кодексом України та придбане або виготовлене орендодавцем, а також усіх ризиків та винагород, пов’язаних з правом користування та володіння об’єктом лізингу.

Враховуючи зазначене, у разі передачі легкового автомобіля в оренду, платником транспортного податку щодо транспортних засобів, зареєстрованих в Україні згідно з чинним законодавством, є орендодавець (юридична чи фізична особа – власник транспортного засобу). При цьому Декларація подається за місцем реєстрації об’єкта оподаткування протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а сплата транспортного податку здійснюється з місяця, у якому виникло право власності на такий об’єкт.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

