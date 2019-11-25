Бензопилою та болгаркою прикордонники вирізали із причепа 27 тисяч пачок сигарет Суспільство | 25-11-2019, 19:43 0 19

ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=QgVr5sCSP8A&feature=youtu.be

















Ще одна спроба контрабандистів перемістити чималу партію сигарет фурою провалилася. Цього разу співробітники Держприкордонслужби оборудку викрили на українсько-білоруському кордоні.



Перевезти сигарети в Україну сьогодні вночі намагався громадянин Білорусі через пункт пропуску «Дольськ», що на Волині. За інформацією та участю співробітників Управління внутрішньої та власної безпеки «Північ» Держприкордонслужби прикордонники Луцького загону спільно з митниками провели поглиблену перевірку автомобіля «Сканія». В результаті, під вантажем кокосового волокна, у днищі напівпричепа, виявили велику кількість сигарет білоруського виробництва з марками акцизного збору РБ.



Щоб дістати майже 27 тисяч пачок сигарет із днища, прикордонникам довелось демонтувати конструктивні особливості вантажівки за допомогою бензопили та болгарки. Сума оцінки вилучених сигарет склала майже 570 тисяч гривень, причепа - 160 тисяч гривень.



На даний час вищевказаний автомобіль залишається в пункті пропуску для складання відповідних документів працівниками ДФС. Триває прийняття рішення щодо можливого внесення відомостей до ЄРДР за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 204 ККУ.







