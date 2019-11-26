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Пакування садивного матеріалу
|Суспільство | 26-11-2019, 11:21
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Минулого тижня ДП «Львівський ЛСНЦ» проводило випробування нової напівавтоматичної пакувальної лінії шведського виробництва ВСС АВ.
Пакування і зберігання це кінцевий етап вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою. Цей етап передбачає упакування сіянців у гофроящики та поміщення їх в морозильні камери з температурою -1 С - -3 С. Це забезпечить садивний матеріал високою життєздатністю та приживлюваністю в весняний період, саме тоді, коли їх будуть висаджувати на лісові ділянки. Також осіннє пакування сіянців дає змогу розвантажити роботу працівників підприємства в найгарячішу пору року - весну. Адже саме весною проходить переробка шишки і посів теплиць лісорозсадника.
Результатом випробування стала заповнена сіянцями холодильна камера в яку помістилося близько сорока трьох тисяч основних лісотвірних порід України.
За інформацією
ДП "Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр"
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