Пакування садивного матеріалу Суспільство | 26-11-2019, 11:21 0 157





Минулого тижня ДП «Львівський ЛСНЦ» проводило випробування нової напівавтоматичної пакувальної лінії шведського виробництва ВСС АВ.



Пакування і зберігання це кінцевий етап вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою. Цей етап передбачає упакування сіянців у гофроящики та поміщення їх в морозильні камери з температурою -1 С - -3 С. Це забезпечить садивний матеріал високою життєздатністю та приживлюваністю в весняний період, саме тоді, коли їх будуть висаджувати на лісові ділянки. Також осіннє пакування сіянців дає змогу розвантажити роботу працівників підприємства в найгарячішу пору року - весну. Адже саме весною проходить переробка шишки і посів теплиць лісорозсадника.



Результатом випробування стала заповнена сіянцями холодильна камера в яку помістилося близько сорока трьох тисяч основних лісотвірних порід України.



За інформацією

ДП "Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр"

