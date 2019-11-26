Актуальна інформація для платників рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів Суспільство | 26-11-2019, 11:23 0 79

Як лісокористувачами сплачується сума рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, що зазначена в спеціальному дозволі (лісорубному чи лісовому квитках), виданому у відповідному звітному кварталі (вся чи щоквартально рівними частинами) та відображається в податковій декларації з рентної плати?

Відповідно до п.п. 256.11.1 п. 256.11 ст. 256 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) сума рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (далі – рентна плата) обчислюється суб’єктами лісових відносин, які видають спеціальні дозволи, і зазначається у таких дозволах. Згідно з п.п. 256.11.6 п. 256.11 ст. 256 ПКУ лісокористувачі щокварталу складають податкову декларацію з рентної плати наростаючим підсумком з початку року, за винятком:

а) лісокористувачів, якими до отримання лісорубних та лісових квитків рентна плата вноситься в каси суб’єктів лісових відносин, які їх видають:

- фізичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців, яким видано лісорубні та лісові квитки;

- лісокористувачів (крім фізичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців, яким видано лісові квитки), у яких сума рентної плати в лісорубному чи лісовому квитках не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня року, в якому сплачується рентна плата;

б) лісокористувачів з іншої області, які сплачують рентну плату повністю до видачі їм спеціального дозволу за місцезнаходженням лісової ділянки, на якій здійснюється заготівля деревини.

Платники рентної плати самостійно обчислюють суму податкових зобов’язань з рентної плати.

Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 761 із змінами та доповненнями (далі – Порядок). Формою лісорубного квитка, який є Додатком 1 до Порядку, передбачено відображення строків внесення плати за деревину та закінчення заготівлі. Формою лісового квитка, який є Додатком 2 до Порядку, передбачено відображення строків внесення плати за використання лісових ресурсів та строки користування.

Пунктом 257.5 ст. 257 ПКУ визначено, що сума податкових зобов’язань з рентної плати, визначена у податковій декларації за податковий (звітний) період, сплачується платником до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої податкової декларації.

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів сплачується лісокористувачами щокварталу рівними частинами від суми рентної плати, зазначеної в спеціальних дозволах, виданих у відповідному календарному році, крім сум рентної плати, сплачених відповідно до підпунктів «а» і «б» п.п. 256.11.6 п. 256.11 ст. 256 ПКУ.

Враховуючи викладене, податкові зобов’язання з рентної плати у лісокористувачів виникають з початку періоду, на який отримано дозвіл (лісорубний чи лісовий квиток). В податковій декларації з рентної сума податкових зобов’язань з рентної плати відображається щоквартально рівними частинами від суми рентної плати, зазначеної в отриманих лісокористувачами дозволах (лісорубних чи лісових квитках), та сплачується протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання податкової декларації.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

