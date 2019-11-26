Понад 2429,8 млн грн акцизного податку надійшло на Львівщині до бюджетів за десять місяців 2019 року В Суспільство | 26-11-2019, 14:12 0 102 управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що платниками податків Львівщини протягом січня-жовтня 2019 року сплачено понад 2429,8 млн. грн. акцизного податку.

З реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів від платників, які знаходяться на обліку в ГУ ДПС у Львівській області, у січні-жовтні 2019 року надійшло близько 2196 млн. грн., що на понад 285,8 млн. грн., або на 15,0 відс. більше проти того ж періоду 2018 року. Зокрема, у жовтні 2019 року до загального фонду державного бюджету надійшло майже 343,8 млн. грн. Це склало 101,5 відс. від запланованого та майже на 326,7 млн. грн. більше проти жовтня минулого року.

Протягом січня-жовтня 2019 року до місцевих бюджетів Львівщини надійшло майже 233,8 млн. грн. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Індикативний показник виконано на 111,1 відсотка. Зокрема, у жовтні 2019 року сплачено майже 24,8 млн.грн. Це на 2,6 млн.грн., або на 11,9 відс. більше запланованого та майже на 2,5 млн. грн., або на 11,1 відс. більше проти жовтня минулого року.

Управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Львівській області постійно вживаються заходи щодо детінізації ринку підакцизних товарів у Львівській області. З метою скорочення тіньового обігу підакцизних товарів протягом січня-жовтня 2019 року проведено 705 фактичних перевірок діяльності суб’єктів господарювання, за результатами яких донараховано 8 862,4 тис. грн., сплачено 1 333,8 тис. гривень.



