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| Газета №35 (55) / 2014
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ДО УВАГИ ПОДОРОЖНІХ!
|Суспільство | 26-11-2019, 15:10
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Адміністрація Львівської митниці ДФС інформує, що 27.11.2019 p. з 09.00 до 12.00 год., у зв’язку з ремонтом серверного обладнання митного поста «Грушів» буде призупинено митне оформлення товарів та транспортних засобів.
Водночас повідомляємо, що інші пункти пропуску у зоні діяльності Львівської митниці ДФС працюватимуть у штатному режимі.
Просимо вибачення за тимчасові незручності, а також врахувати дану інформацію при плануванні поїздок через кордон.
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