ПРИКОРДОННИКИ "ВИЛОВИЛИ" З ТИСИ ПОНАД 1,5 ТИСЯЧІ ПАЧОК СИГАРЕТ Суспільство | 26-11-2019, 15:20 0 71



На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону дістали з прикордонної Тиси два пакунки з тютюновими виробами.

Сьогодні вранці під час патрулювання берегової відмілини річки Тиса, якою пролягає кордон з Румунією, військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби "Солотвино" помітили два пакунки, що плавали у воді.

Пакунки прикордонники дістали з річки. У цих пакунках знаходилось 1650 пачок сигарет.

Тютюнові вироби доправили до прикордонного підрозділу, згодом їх передадуть до ДФС.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

