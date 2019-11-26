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ПРИКОРДОННИКИ "ВИЛОВИЛИ" З ТИСИ ПОНАД 1,5 ТИСЯЧІ ПАЧОК СИГАРЕТ
|Суспільство | 26-11-2019, 15:20
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На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону дістали з прикордонної Тиси два пакунки з тютюновими виробами.
Сьогодні вранці під час патрулювання берегової відмілини річки Тиса, якою пролягає кордон з Румунією, військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби "Солотвино" помітили два пакунки, що плавали у воді.
Пакунки прикордонники дістали з річки. У цих пакунках знаходилось 1650 пачок сигарет.
Тютюнові вироби доправили до прикордонного підрозділу, згодом їх передадуть до ДФС.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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