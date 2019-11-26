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Українські та словацькі прикордонники обговорили як зробити безпечнішою спільну ділянку держрубежу

Суспільство | 26-11-2019, 16:38Коментарів: 0 0 Переглядів: 70 70    



Сьогодні у пункті пропуску «Ужгород-Вишнє-Нємецке» пройшла зустріч прикордонників України та Словаччини.

Делегацію Держприкордонслужби на цьому заході очолював перший заступник Голови відомства полковник Володимир Нікіфоренко, словацьку ж делегацію – його колега полковник Роберт Гуцький.

Під час зустрічі сторони обговорили обстановку на спільній ділянці державного кордону, а це майже 100 кілометрів, з яких понад 95 сухопутна та майже 2,5 км – річкова.

Володимир Нікіфоренко та Роберт Гуцький відзначали, що загалом обстановка на спільному кордоні залишається контрольованою. По багатьом показникам є позитивні тенденції.

У той же час основним контрабандним товаром на кордоні зі Словаччиною залишаються сигарети. І хоч їх за 10 місяців цього року вилучили удвічі менше ніж за аналогічний період 2018-го, активність пачкарів залишається високою. Наприклад, у 3 випадках українські прикордонники знайшли у залізничних вагонах з сипучими вантажами, які йшли у Словаччину, близько 45 тисяч пачок сигарет.

Також порушники озброюються літальними апаратами. Наприклад, цього року біля кордону зі Словаччиною співробітники Держприкордонслужби затримали 4 безпілотники. Усі ці дрони намагалися використовувати в нічний час для повітряного транспортування в Словаччину сигарет.

Сторони обговорили ситуацію щодо вжитих заходів з протидії контрабанді малими та безпілотними літальними апаратами, і погодилися, що вони були дієвими. Зважаючи, що порушники дедалі частіше намагаються використовувати дрони, українські та словацькі прикордонники обговорили нарощення можливостей виявлення та припинення такої протиправної діяльності, в тому числі оперативними та технічними заходами.

Загалом сторони констатували, що співпраця прикордонних відомств України та Словаччини є ефективною і забезпечує належний рівень охорони спільного кордону. Також було наголошено на необхідності обміну інформацією, досвідом, удосконаленні взаємодії оперативних підрозділів.
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