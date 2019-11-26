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НАБУ обшукує поліцію Львівщини
|Суспільство | 26-11-2019, 16:44
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|Детективи НАБУ проводять обшуки у приміщеннях головного управління Національної поліції у Львівській області.
Джерело: пресслужба НАБУ
Дослівно: "Слідча дія санкціонована. Її здійснюють у межах розслідування можливих зловживань з боку посадовців Головного управління МВС України у Львівській обл. при будівництві житла для правоохоронців".
Деталі: Попередня правова кваліфікація - ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з липня 2019 року.
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