НАБУ обшукує поліцію Львівщини Суспільство | 26-11-2019, 16:44 0 67 Детективи НАБУ проводять обшуки у приміщеннях головного управління Національної поліції у Львівській області.



Джерело: пресслужба НАБУ



Дослівно: "Слідча дія санкціонована. Її здійснюють у межах розслідування можливих зловживань з боку посадовців Головного управління МВС України у Львівській обл. при будівництві житла для правоохоронців".



Деталі: Попередня правова кваліфікація - ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з липня 2019 року.