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Будівлю місії ООН підпалили в Конго
|Суспільство | 27-11-2019, 08:48
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|Мешканці міста Бені Демократичної Республіки Конго підпалили будівлю місії ООН на знак протесту проти неспроможності миротворців захистити їх від нападів озброєних груп так званих Союзних демократичних сил.
Джерело: "Укрінформ"
Деталі: За словами очільниці місії Лейли Зерругі, лише за цей місяць було скоєно 14 нападів та вбито близько 80 осіб. Загалом на сході країни діє близько сотні озброєних груп.
Окрім цього, у Конго наразі вирує найбільша у світі епідемія Ебола, від якої вже померло понад 2 тисячі осіб.
Місія розуміє свою роль "цапа-відбувайла", проте намагається мінімізувати втрати серед цивільного населення.
Після нападів миротворці посилили патрулювання території на сході країни.
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