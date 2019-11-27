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Сектор Гази та Ізраїль обмінялись ракетними ударами
|Суспільство | 27-11-2019, 08:49
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|Ізраїль обстріляв об’єкти в секторі Гази у відповідь на запущені з їхнього боку ракети.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на армійську пресслужбу
Деталі: Ізраїльтяни повідомили, направили свої винищувачі для нанесення ударів по об’єктам ХАМАСу.
Перед цим, у вівторок ввечері, військові зафіксували два запуски ракет із сектору Гази. На що у місті Сдерот та сусідніх общинах зреагували сирени повітряної оборони.
Повідомляється, що однією із цілеї Ізраїлю став об’єкт для "виробництва зброї".
Перед початком ракетних ударів прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху попередив сектор Гази про "серйозну помилку", яку вони роблять. Він пообіцяв "агресивно реагувати" на будь-який напад.
Що передувало: Запуск ракет з боку ХАМАСу відбувся після протестів палестинців у відповідь на заяву США про те, що ізраїльські поселення на Західному березі річки Йордан порушують міжнародне право.
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