Російські найманці 12 разів відкривали вогонь – ООС Суспільство | 27-11-2019, 09:04 0 75 26 листопада збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. З українського боку минулося без втрат.

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Джерело: звіт ООС



Деталі: Бойовики використовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, з великокаліберними кулеметами включно.



Обстріли велись неподалік Луганського, Кримського, Новотошківського, Троїцького, Старогнатівки, Широкиного та Березового.



Нагадаємо:



25 листопада збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню та поранили цивільну особу.