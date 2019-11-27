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ПДВ: Чи можливе бюджетне відшкодування при попередній оплаті?

Суспільство | 27-11-2019, 11:40Коментарів: 0 0 Переглядів: 76 76    

Львівське управління Офісу ВПП ДПС повідомляє, щл сума від’ємного значення (рядок 20 у декларації) підлягає бюджетному відшкодуванню (у рядку 20.2) на рахунок платника у банку (у рядку 20.2.1) та/або у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету України (у рядку 20.2.2) (пп. 4 п. 5 розд. V Наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21 "Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість").
Визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків здійснюються згідно з ст. 200 Податкового Кодексу України (далі - Кодекс).
Відповідно до п. 200.1 цієї статті, сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового  кредиту такого звітного (податкового) періоду.
При від’ємному значенні суми, розрахованої згідно з цим пунктом ст. 200 Кодексу, така сума, зокрема підлягає  бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 2001.3 ст. 2001 Кодексу.
Датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунку платника податку на оплату товарів/послуг; дата отримання платником податку товарів/послуг (п. 198.2 ст. 198 Кодексу).
 Враховуючи вищезазначене, при попередній оплаті за товари/послуги постачальникам у платника податку виникає право  на податковий кредит, перевищення якого над податковими зобов’язаннями дає право платнику претендувати на бюджетне відшкодування ПДВ.

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