ДО УВАГИ ПОДОРОЖНІХ! Суспільство | 27-11-2019, 14:08 0 63

Ремонт серверного обладнання в пункті пропуску «Грушів» завершено. Митне оформлення товарів та транспортних засобів здійснюється у штатному режимі.

Адміністрація Львівської митниці ДФС просить вибачення за тимчасові незручності.

