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Податкова соціальна пільга

Суспільство | 27-11-2019, 16:58Коментарів: 0 0 Переглядів: 99 99    

В рамках проведення Всеукраїнського тижня права, фахівці Головного управління ДПС у Закарпатськiй областi інформують про права платників податків, зокрема, у цьому відео йдеться про право на застосування податкової соціальної пільги.
Далі буде!
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Відео за посиланням: https://youtu.be/-0UlGtZMBQc.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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