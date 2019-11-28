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Україна підписала угоду про безвіз з острівною державою
|Суспільство | 28-11-2019, 01:16
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|Україна і Маршаллові острова підписали угоду про спрощення візового режиму.
Джерело: facebook посольства України в США
Дослівно: "Відтепер, українцям достатньо мати дійсний український закордонний паспорт, щоб абсолютно вільно без віз протягом 180 днів (за умови, якщо одне перебування не буде перевищувати 90 днів підряд) з моменту в’їзду знаходитись на території Маршаллових островів. Угода набере чинності після виконання сторонами внутрішньодержавних процедур".
Деталі: Відповідний документ був підписаний тимчасовим повіреним у справах України в США Андрієм Ваневскім і послом Маршаллових островів в США Джеральдом Закіосом.
Церемонія підписання Угоди про спрощення візового режиму відбулася в посольстві України в США.
Нагадаємо:
Громадяни України можуть потрапити без віз в 126 країн світу.
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