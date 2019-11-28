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Сильний туман і подекуди мокрий сніг накриває Україну
|Суспільство | 28-11-2019, 08:52
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|У четвер, 28 листопада, на більшій частині території України вранці туман, видимість 200-500 м.
Джерело: Український гідрометцентр
Деталі: Вдень 28 листопада та вночі 29 листопада на Закарпатті значний дощ, в горах з мокрим снігом.
Оголошено I рівень небезпечності, "жовтий".
Температура плюсова, але на заході й півдні тепліше, а на схода та півночі холодніше.
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