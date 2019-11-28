Сильний туман і подекуди мокрий сніг накриває Україну Суспільство | 28-11-2019, 08:52 0 105 У четвер, 28 листопада, на більшій частині території України вранці туман, видимість 200-500 м.



Джерело: Український гідрометцентр



Деталі: Вдень 28 листопада та вночі 29 листопада на Закарпатті значний дощ, в горах з мокрим снігом.



Оголошено I рівень небезпечності, "жовтий".



Температура плюсова, але на заході й півдні тепліше, а на схода та півночі холодніше.