Російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення так званого «гуманітарного конвою» Суспільство | 28-11-2019, 09:42 0 100





Через російські пункти пропуску «Матвєєв Курган» та «Донецьк» з 5.00 до 6.15 28 листопада на в’їзд в Україну прослідувало 2 колони так званого російського «гумконвою». Дев’яносто третій «гумконвой» складався з 42 автомобілів.



Його переміщення, як і попередніх, відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей. Українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій.



У вантажівках нібито перевозили дитяче харчування, медобладнання та медикаменти. Однак, враховуючи те, що вантаж переміщувався у закритих упаковках, зведеній українській групі з прикордонників та митників не вдалось отримати достеменну інформацію про його вміст, характер та номенклатуру.



Крім того, завантаженість транспортних засобів складала близько 70 %.



Зазначимо, що в цьому році це дев’ятий такий «гумконвой».