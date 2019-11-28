До уваги суб'єктів ЗЕД, органів державної влади та розробників програмного забезпечення Суспільство | 28-11-2019, 13:05 0 80

З 7 грудня 2019 року набуває чинності новий класифікатор Державної митної служби, її територіальних органів та їх структурних підрозділів.

Ознайомитись з новою класифікацією можна за посиланням: http://bit.ly/zmina_kodiv.

Класифікатор буде застосовуватись при заповненні митних декларацій та митному оформленні.

Зміна кодів відбувається згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26 листопада 2019 року «Про затвердження Класифікатора Державної митної служби України, її територіальних органів та їх структурних підрозділів».

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

