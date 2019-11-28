У РНБО розглядають 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу – Данілов Суспільство | 28-11-2019, 13:53 0 90 Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляє, що РНБО розглядає п'ять сценаріїв реінтеграції окупованого Донбасу.



Джерело: УНІАН із засіданні Національної платформи "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію"



Пряма мова Данілова: "У Раді нацбезпеки і оборони є п'ять сценаріїв, в якій спосіб ми маємо здійснити реінтеграцію Донбасу…



Я можу вам сказати: повірте, всі ці п'ять сценаріїв – вони мають бути тільки на користь нашої країни. Тому я впевнений, що все у нас буде добре, перемога буде за нами. Ми обов'язково повернемо кордони Донецької і Луганської областей, і ми обов'язково повернемо наш Крим".



Деталі: Данілов не зміг розповісти подробиці 5-ти сценаріїв, але запевнив, що робота над ними триває



Крім того, секретар РНБО переконаний, що українцям з ОРДЛО треба дати можливість перетинати лінію зіткнення "в людський спосіб".



За його словами, "сьогодні не існує жодного коридору автомобільного зв'язку з територією окупованої Луганської області, є обмеження на території Донецької області".



Завданням влади Данілов назвав "зробити якомога більше таких гуманітарних коридорів для того, щоби громадяни України могли спокійно пересуватися своєю країною".



За його словами, влада розглядає розведення сил і засобів на лінії розмежування як "створення гуманітарних коридорів", а головне завдання – закінчити війну.



Данілов запевнив, що "ніхто національними інтересами не буде нехтувати", їх будуть відстоювати.