Щодо позбавлення фізичної особи статусу підприємця, який було набуто до 01.07.2004 року Суспільство | 29-11-2019, 10:54 0 94



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що Міністерством юстиції України надано роз’яснення щодо позбавлення фізичної особи статусу підприємця, який було набуто до 01.07.2004 року.

Фізичні особи - підприємці, щодо яких не проводилася державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця (у тому числі до створення Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців (далі – Єдиний державний реєстр), не втратили статусу фізичної особи - підприємця (далі – ФОП).

Відповідно до Закону України від 15 травня 2003 року № 755-VI «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», із змінами та доповненнями, ФОП, які зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про яких не включені до Єдиного державного реєстру, мають подати державному реєстратору заяву для включення відомостей про них до Єдиного державного реєстру. При цьому Законом не визначено граничного строку для проведення такого включення та не встановлено відповідальності у разі неподання державному реєстратору документів для включення до Єдиного державного реєстру.

Державна податкова служба здійснює адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з 01 жовтня 2013 року. Інформацію про платників єдиного внеску, які були зареєстровані до 01 жовтня 2013 року та не зняті з обліку, отримано від Пенсійного фонду України як діючих та завантажено до Реєстру страхувальників у 2013 році.

Облікові дані ФОП, зокрема відомості про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та/або зняття з обліку платника єдиного внеску, можуть бути змінені на підставі:

відомостей з Єдиного державного реєстру про включення до Єдиного державного реєстру та/або про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

документа, що підтверджує державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця до 01.07.2004 р., виданого органом виконавчої влади, в якому проводилась державна реєстрація;

документально підтвердженої інформації органів Пенсійного фонду про зняття з обліку платника єдиного внеску в органах Пенсійного фонду до 01.10.2013 року.

